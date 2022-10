Een nog onbekend aantal van de beroemde stenen figuren op Paaseiland is beschadigd door een brand. Bij een deel van de zogenoemde moai kan de schade niet meer ongedaan worden gemaakt, zei de burgemeester van het eiland.

Op het hele eiland zijn ongeveer duizend van de metershoge beelden te vinden. Die staan onder meer bekend om hun grote hoofden.

Een van de functionarissen die over het nationale park met de getroffen beelden gaat, noemt de schade volgens de Britse omroep BBC "onherstelbaar" en zegt dat de gevolgen "verder gaan dan wat onze ogen kunnen zien". Sommige moais zouden "compleet verschroeid" zijn.

Het vuur woedde maandag in een gebied waar naar schatting honderden van de eeuwenoude Paaseilandbeelden staan. Experts zijn in kaart aan het brengen hoe groot de schade is. Het gebied rond de vulkaankrater Rano Raraku is voor zover bekend het zwaarst getroffen.

De brand is een nieuwe tegenvaller voor de bewoners van het eiland, dat op meer dan 3.000 kilometer van de kust van Chili ligt. Ondanks de afgelegen locatie is toerisme een belangrijke inkomstenbron voor de bevolking. Voor de coronapandemie brachten jaarlijks zo'n 160.000 mensen per vliegtuig een bezoek aan het eiland.

Toeristen zijn pas sinds augustus weer welkom. Daarvoor gold een toerismestop die de verspreiding van het coronavirus moest tegengaan.