Een van de twee broers op wie vorige maand een grote klopjacht gaande was in Canada, is verantwoordelijk voor de dood van alle elf slachtoffers. Dat maakte de Canadese politie donderdag bekend. Zijn broer was betrokken bij de voorbereidingen op de steekpartijen.

Volgens de politie heeft de dertigjarige Myles Sanderson elf mensen doodgestoken en achttien mensen verwond. Onder de slachtoffers was ook zijn broer Damien.

Op 4 september vonden meerdere steekpartijen plaats in de Canadese provincie Saskatchewan. De slachtoffers woonden in de gemeenschap James Smith Cree Nation en de nabijgelegen plaats Weldon.

Het lichaam van Damien werd een dag na de steekpartijen gevonden. De politie dacht toen al dat hij was vermoord door Myles. Na een klopjacht van vier dagen werd ook Myles gevonden. Hij overleed na zijn arrestatie. Vermoedelijk maakte hij zelf een einde aan zijn leven.

Het motief voor de moorden is niet bekend. Myles had volgens Canadese media een criminele achtergrond vol geweld. Hij werd veelvuldig veroordeeld, voor onder meer mishandelingen, bedreigingen, diefstal en het aanvallen van een politieagent.