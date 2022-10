Er komt een missie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. De Franse president Emmanuel Macron en EU-president Charles Michel hebben dat vrijdag bekendgemaakt na overleg met de twee landen bij de Europese regeringstop in Praag.

Het doel van de Europese missie is om de "grenzen af te bakenen" en "vertrouwen op te bouwen".

In de jaren negentig en in 2020 vochten de buurlanden op de zuidelijke Kaukasus een oorlog uit over de regio Nagorno-Karabach. Hun conflict is onlangs weer opgelaaid.

Vorige maand viel Azerbeidzjan Armenië aan. Gevechten tussen de twee landen kostten honderden mensen het leven, totdat een door de VS bemiddelde wapenstilstand van kracht werd.

Waarnemers vrezen dat spanningen in ex-Sovjetlanden de komende tijd zullen toenemen. Het Russische leger is normaliter sterk aanwezig in de regio, maar dat is minder geworden omdat het land Oekraïne is binnengevallen.