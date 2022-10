Twee leiders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn donderdag omgebracht in Syrië. Dat gebeurde door een luchtaanval die het Amerikaanse leger in het noorden van het land uitvoerde.

Volgens het Amerikaanse leger is Abu-Hashum Al Umawi samen met een ander belangrijk lid van IS omgekomen. Al Umawi was de plaatsvervanger van de zogeheten wali voor Syrië, de gouverneur.

De VS zegt dat bij de luchtaanval geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten geen Amerikaanse militairen gewond. De luchtaanval volgde enkele uren na een andere, zeldzame, Amerikaanse helikopteraanval op een Syrisch dorp. Daarbij kwam ook een IS-militant om het leven.

Begin dit jaar werd de nieuwe leider van IS ook uitgeschakeld in het noorden van Syrië. Het Witte Huis sprak toen van een "mijlpaal".