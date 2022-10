Zes mensen worden vervolgd vanwege het drama in een voetbalstadion in de Indonesische provincie Oost-Java. Tijdens de chaos kwamen meer dan 130 mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.

De politie meldt dat een aantal organisatoren van de wedstrijd en drie agenten zijn aangeklaagd. Ook Akhmad Hadian Lukita, de directeur van de Indonesische voetbalbond, is als verdachte aangemerkt.

De organisatoren en agenten worden verdacht van nalatigheid met de dood tot gevolg. Daarop staat een maximumstraf van vijf jaar cel. Mogelijk kunnen meer mensen een aanklacht tegemoetzien.

Agenten grepen zaterdagavond in toen fans van Arema FC spelers probeerden te benaderen na hun nederlaag tegen aartsrivaal Persebaya Surabaya. Ze schopten en sloegen fans met wapenstokken, zo verklaarden ooggetuigen en bleek uit videobeelden.

Supporters werden terug naar de tribunes gedreven. Velen werden vertrapt of stikten doordat traangas was afgevuurd. Onder de doden waren tientallen kinderen.

Na groeiende woede over het politieoptreden in het stadion van Malang kondigde president Joko Widodo eerder deze week een diepgravend onderzoek aan. Ook worden alle voetbalstadions in het land aan veiligheidscontroles onderworpen. Volgens de president is het drama grotendeels het gevolg van de gesloten deuren en steile trappen in het stadion.