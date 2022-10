Een recordaantal jackpotwinnaars van de Filipijnse loterij leidt tot twijfels over de eerlijkheid van het spel, meldt CNN. Maar liefst 433 mensen claimen dat ze de winnende cijfers hebben, waardoor de jackpot verdeeld moet worden over honderden mensen. De uitkomst van de Grand Lotto leidde tot vragen in de Filipijnse senaat.

De winnende nummers waren 9, 18, 27, 36, 45 en 54, oftewel een deel van de tafel van 9. De 433 winnaars eisen allemaal een deel van de jackpot van 236 miljoen peso (ruim 4 miljoen euro). Per persoon komt de winst dan 'slechts' uit op 545.000 peso (9.425 euro).

Politici eisen een onderzoek naar de resultaten. De Grand Lotto wordt door de overheidsinstantie Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) gerund. De instantie is ook verantwoordelijk voor het inzamelen van fondsen voor gezondheidsprogramma's en liefdadigheidsinstellingen.

"Het is een natuurlijk fenomeen dat mensen op dezelfde nummers wedden en dat er veel winnaars zijn als die nummers worden getrokken", zei Mel Robles, de algemeen directeur van PCSO, zondag op een persconferentie. Robles pleit er dan ook voor om de zaak te laten rusten.

Gokken is zeer populair in de Filipijnen en wordt gereguleerd door de staat. Net als bij loterijen in Europa kiezen Grand Lotto-spelers zes nummers van 1 tot 55. De gekozen nummers moeten overeenkomen met die van Grand Lotto om de jackpot te winnen.

In juli 2019 werden loterijspelen tijdelijk opgeschort, nadat toenmalig president Rodrigo Duterte de opdracht had gegeven tot een corruptieonderzoek. Het verbod was slechts enkele dagen van kracht. Een woordvoerder van de president zei toen dat machinaal bediende loterijen juist minder vatbaar voor gesjoemel zijn dan andere gokactiviteiten.