Bij een schietpartij in het noordoosten van Thailand zijn donderdag zeker 34 mensen gedood. Een schutter opende het vuur in een kinderdagverblijf. Minstens 22 kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. Het jongste slachtoffer was twee jaar oud.

De schutter heeft zichzelf na de schietpartij van het leven beroofd. Ook heeft hij zijn eigen vrouw en kind gedood, meldt de politie.

Het kinderdagverblijf staat in de provincie Nong Bua Lamphu. Het aantal gewonden is nog onbekend. Onder de gewonden zouden ook veel jonge kinderen zijn.

De schutter zou eerst vier tot vijf medewerkers hebben neergeschoten voordat hij zijn vizier op de dertig aanwezige kinderen richtte. Een van de medewerkers was acht maanden zwanger.

Volgens de Thaise politie was de schutter een voormalige agent die vorig jaar uit het korps was ontslagen vanwege drugsproblemen.