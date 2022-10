De Griekse kustwacht is op twee verschillende plekken bezig met reddingsoperaties nadat boten met migranten waren gezonken. Voor de kust van Lesbos zonk een boot met zo'n veertig mensen. Vijftien lichamen werden geborgen en tot nu toe zijn vijf mensen gered. Op hetzelfde moment sloeg voor de kust van het eiland Kythira een zeilboot met zo'n honderd vluchtelingen op de rotsen. Daar werden dertig mensen gered.

Het is niet bekend hoeveel vermisten er zijn voor de kust van Kythira. Ook is niet precies duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn bij Lesbos. Wel meldt de kustwacht dat drie mensen vastzitten in onherbergzaam gebied.

Woordvoerders van de kustwacht zeggen dat ongunstige weersomstandigheden de reddingsoperaties moeilijker maken. Volgens lokale media wordt Kythira momenteel geteisterd door een stormachtige wind en krachtige windstoten. Door deze wind zou de boot aan de oostkant van het eiland in de problemen zijn gekomen. Een aantal migranten zou zich op de rotsen bevinden, maar die berichten zijn niet bevestigd.

Meerdere schepen en een helikopter van de marine zijn betrokken bij de reddingsoperatie bij Kythira. Waar de migrantenboten vandaan komen is niet duidelijk. Het eiland Kythira ligt tussen het vaste land van Griekenland en Kreta. Lesbos ligt vlak voor de kust van Turkije. Daar is het leger betrokken bij de reddingsoperatie, meldt de kustwacht.