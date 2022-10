De Griekse kustwacht heeft op twee verschillende plekken reddingsoperaties verricht nadat boten met migranten in de problemen waren gekomen. Voor de kust van Lesbos kwamen zeker zestien mensen om toen een boot met zo'n veertig opvarenden zonk. Bij het Griekse eiland Kythira zijn negentien migranten verdronken toen een zeilboot met zo'n honderd vluchtelingen tegen een rots sloeg.

De Griekse kustwacht bij Kythira was snel ter plaatse. Ondanks het slechte weer redden ze samen met andere hulpdiensten tachtig opvarenden. Vijftien anderen worden nog vermist. De boot met ongeveer honderd opvarenden raakte door harde wind in moeilijkheden. Het vaartuig verdween toen snel voor de helft onder water, berichtten Griekse media.

Bij Lesbos zijn voor zover bekend negen mensen gered. Vijftien anderen worden nog vermist.

Waar de migrantenboten vandaan komen is niet duidelijk. Het eiland Kythira ligt tussen het vaste land van Griekenland en Kreta. Lesbos ligt vlak voor de kust van Turkije.

De Griekse kustwacht heeft in de eerste acht maanden van dit jaar al zo'n vijftienhonderd mensen gered. Dat waren er in die periode in 2021 minder dan zeshonderd.