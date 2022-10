Noord-Korea heeft donderdagochtend (lokale tijd) opnieuw twee raketten afgevuurd. De projectielen zouden in de Japanse Zee tussen Noord-Korea en Japan zijn neergekomen. Enkele dagen geleden vuurde Noord-Korea een raket af die over Japan vloog.

Zuid-Korea meldt dat het om ballistische korteafstandsraketten gaat. Volgens de Japanse Defensieminister legde een raket een afstand van 800 kilometer af. De andere raket vloog zo'n 350 kilometer.

Het is de zesde keer in minder dan twee weken tijd dat Noord-Korea een rakettest doet. In een reactie noemt Noord-Korea de rakettest "een vergeldingsmaatregel" vanwege de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire oefeningen in de regio.

De laatste rakettest komt op hetzelfde moment dat de VN-Veiligheidsraad in New York bijeen is. Ze praten daar over de Noord-Koreaanse dreiging.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, verweet China en Rusland dat zij zwaardere sancties voor Pyongyang tegenhouden. Deze twee landen wilden niet dat de VN-Veiligheidsraad bijeenkwam omdat het "niet bevorderlijk" zou zijn.

De situatie rond de twee Korea's is de laatste tijd gespannen. Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten veroordeelden de Noord-Koreaanse rakettest eerder deze week. Een dag later vuurden de legers van Zuid-Korea en de Verenigde Staten ook raketten af. Eén daarvan crashte, maar veroorzaakte geen slachtoffers.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen die een kernkop kunnen dragen.