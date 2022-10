Het noordwesten van Iran is woensdag getroffen door een krachtige aardbeving. Volgens de autoriteiten zijn ruim vijfhonderd mensen gewond geraakt. Zeker 130 mensen moesten naar het ziekenhuis. De beving had een magnitude van 5.7. Dat is zwaar genoeg om gebouwen te laten inzakken.

Het epicentrum van de beving lag dicht bij de stad Khoy, in de provincie West-Azerbeidzjan. De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. De schokken waren zo krachtig, dat ze ook in de omringende landen Armenië, Azerbeidzjan en het oosten van Turkije zijn gevoeld.

Veel van de slachtoffers die naar het ziekenhuis moesten, hadden gebroken botten. Vier mensen zijn er ernstig aan toe. Ondanks de kracht van de aardbeving zijn nog geen doden gemeld. Zeker vijfhonderd huizen in de omgeving zijn zwaar beschadigd. Vijftig woningen zijn volledig verwoest, meldt de nationale rampenbestrijding.

Iran wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Het land ligt boven meerdere breuklijnen, waar aardplaten langs en over elkaar heen schuiven. Dit jaar zijn er al negen aardbevingen met een magnitude boven 4.0 gemeten.