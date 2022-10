Een dag na de rakettest van Noord-Korea hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea in een gezamenlijke oefening zelf raketten afgevuurd ​​in de regio. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger vannacht.

Het gaat om vier in de VS gemaakte ATACMS ballistische korteafstandsraketten en een Zuid-Koreaanse Hyunmoo-2-raket. Ze werden alle vijf richting de Japanse Zee afgevuurd. De Zuid-Koreaanse raket stortte vlak na de lancering neer, volgens het leger vielen daarbij geen slachtoffers.

Het is een reactie op Noord-Korea dat dinsdag een ballistische middellangeafstandsraket afvuurde. Die raket vloog over Japan heen en belandde in de Stille Oceaan. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket boven de Japanse archipel vloog. In het noorden van Japan werden inwoners met een luchtalarm opgeroepen dekking te zoeken.

38 Zo klonk het luchtalarm dat in Japan afging na raketlancering

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen die een kernkop kunnen dragen. Als eerste reactie op de lancering van de ballistische raket door Noord-Korea hielden Zuid-Korea en de VS al militaire oefeningen. Die werden uitgevoerd door acht gevechtsvliegtuigen, vier van beide landen.



Ze hebben volgens het Zuid-Koreaanse leger "een virtuele vijand" beschoten in de Gele Zee, ten westen van het Koreaanse schiereiland. De legers wilden zo aantonen "resoluut te kunnen reageren" op de provocaties van Noord-Korea.