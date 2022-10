Als eerste Oost-Europese land heeft Slovenië het huwelijk opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht. Het Sloveense parlement legaliseerde ook adoptie door homoseksuelen.

Homoparen hebben er nu dezelfde rechten als hetero's. De stap volgt op een uitspraak van de hoogste rechters in juli. Het grondwettelijk hof oordeelde toen dat koppels van hetzelfde geslacht mogen trouwen en kinderen mogen adopteren.

Andere Oost-Europese hebben niets geregeld of hooguit een geregistreerd partnerschap. In buurland Hongarije staat sinds vorig jaar zelfs een boete op het praten over homoseksualiteit in het bijzijn van minderjarigen.

Nederland was op 1 april 2001 het eerste land ter wereld waar homoseksuelen elkaar het jawoord mochten geven. Sindsdien is het huwelijk voor partners van gelijk geslacht legaal verklaard in 33 landen.