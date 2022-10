Sinds de dood van de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini - ook wel bekend onder haar Koerdische naam Jina Amini - is het onrustig in Iran. Ze werd opgepakt door de religieuze politie, omdat ze volgens agenten haar hoofd niet goed had bedekt. Enkele dagen later stierf Amini op het politiebureau. Dit is wat er na haar arrestatie is gebeurd.

Tijdlijn: Dit gebeurde tot nu toe in Iran

