Een hulpteam van alarmcentrale Eurocross is dinsdag naar Ecuador gereisd voor bijstand aan de Nederlanders die zondag betrokken waren bij een busongeluk in het land. Twee verpleegkundigen en een hulpverlener die Spaans spreekt gaan naar het ziekenhuis en hotel in Quito om de groep Nederlanders te ondersteunen.

"De verpleegkundigen gaan naar het ziekenhuis om te kijken wat er nodig is, welke behandelingen de gewonden nog moeten krijgen en wanneer ze stabiel genoeg zijn om terug te vliegen naar Nederland. Onze hulpverlener gaat zich richten op de rest van de reizigers die nu in een hotel verblijven, en regelt alles rond de reis naar Nederland en het contact met Buitenlandse Zaken", zo laat een woordvoerder van Eurocross weten.

De 21 Nederlanders in de verongelukte bus waren bezig aan een rondreis van reisorganisatie Djoser, toen hun bus op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo tegen een andere bus botste. Twee Nederlanders kwamen om het leven; een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum.

Zes Nederlanders die gewond raakten, zijn naar het ziekenhuis in hoofdstad Quito gebracht. Een Nederlander die zwaargewond raakte, wordt daar op een later moment op dinsdag per helikopter naartoe gebracht.

38 Ecuadorianen breken ruit van bus na dodelijk ongeluk met Nederlanders

Chauffeur zou macht over stuur hebben verloren

De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, kantelde en raakte het zwaarst beschadigd. Volgens een grote nationale krant zouden mensen in de buurt meteen hebben geholpen slachtoffers te bevrijden. De chauffeur van de touringcar zou de macht over het stuur hebben verloren en uiteindelijk tegen een andere bus zijn gebotst.

Herman van der Velde, directeur en oprichter van Djoser, zegt dat zijn zorg uitgaat naar de nabestaanden van de slachtoffers en naar de gewonden en passagiers in Ecuador. "We zijn volop bezig en proberen iedereen op te vangen en hulp te bieden. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik heb er geen woorden voor. We zijn allemaal enorm geschrokken."

Volgens de woordvoerder van Eurocross reizen er geen familieleden of nabestaanden af naar Ecuador. "Niet dat wij weten of hebben georganiseerd. De reizigers die niet gewond of lichtgewond zijn, hopen we zo snel mogelijk te repatriëren. Voor de anderen hangt het ervan af hoe zij eraan toe zijn, wanneer ze naar Nederland kunnen komen."