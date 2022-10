De lokale politiecommandant in het Indonesische Oost-Java heeft zijn excuses aangeboden voor het drama in een voetbalstadion van afgelopen zaterdag. Hij erkent dat de politie tijdens de voetbalrellen fouten heeft gemaakt.

Het aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen tot 131. 32 van hen waren kinderen. Ze kwamen om het leven na een wedstrijd tussen rivaliserende voetbalclubs Arema FC en Persebaya Surabaya. Nadat de club uit Malang met 2-3 had verloren, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld.

Tijdens de rellen zette de politie onder meer traangas in. Voetbalbond FIFA is kritisch op de inzet van het middel en schrijft in een verklaring dat "traangas nooit mag worden ingezet bij voetbalduels".

Mensenrechtenorganisaties in Indonesië zeggen dat er zonder de inzet van traangas minder doden zouden zijn gevallen. Er zou dan minder chaos zijn ontstaan, beargumenteren ze. Veel van de slachtoffers kwamen tijdens de ontstane paniek door verdrukking om het leven.

Politie geeft 'tekortkomingen' toe

De excuses komen van de nieuwe politiecommandant. Zijn voorganger is maandag ontslagen vanwege de ramp. De nieuwe politiecommandant zegt "bezorgd en bedroefd" te zijn en biedt zijn excuses aan voor de "tekortkomingen in het veiligheidsproces".

De nationale politie is begonnen met een onderzoek naar wat er precies is gebeurd in het stadion. De Indonesische minister van Veiligheid wil de aanstichters van de rellen opsporen en de veiligheidsprocedures opnieuw tegen het licht houden. De inzet van traangas wordt specifiek onder de loep genomen.

Voorlopig zijn negen agenten geschorst. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook twee agenten. Het was de dodelijkste stadionramp bij een voetbalwedstrijd sinds 1964. Toen kwamen 328 mensen om het leven bij een wedstrijd tussen Peru en Argentinië in Lima.