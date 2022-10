Het dodental als gevolg van orkaan Ian in de Verenigde Staten is opgelopen tot boven de honderd. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de staat Florida, waar volgens CNN 101 mensen de natuurramp niet overleefden.

In de staat North Carolina vielen vier doden. Eerder eiste Ian drie levens in Cuba.

Reddingswerkers in Florida gaan voor de tweede keer langs zo'n 45.000 huizen in het getroffen gebied. Vlak nadat de orkaan woensdag door de regio had geraasd, gingen de hulpdiensten ook al langs de deuren om overlevenden te zoeken.

De hulpdiensten hebben eerder ongeveer 275 mensen uit benarde situaties gered. Helikopters vliegen af en aan om mensen en dieren te bevrijden. Sommige kustplaatsen zijn compleet verwoest.

Na de orkaan zaten zo'n 3,3 miljoen huishoudens en bedrijven in Florida zonder stroom. Maandagavond waren dat er nog 491.000. Verzekeraars schatten de door Ian veroorzaakte schade op zeker 63 miljard dollar (64 miljard euro).