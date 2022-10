Twee mannen die vrijdag tijdens een viswedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio valsspeelden door met loden gewichtjes hun gevangen vis te verzwaren, worden mogelijk vervolgd. Eerder werden de sportvissers al gediskwalificeerd.

Jacob Runyan en Chase Cominsky dachten het prijzengeld à 29.000 dollar (29.500 euro) wel even binnen te hengelen. Tijdens het vistoernooi ving het tweetal de zwaarste snoekbaarzen. De vijf exemplaren wogen bij elkaar ruim 15 kilo.

Maar toernooidirecteur Jason Fischer voelde dat er iets niet in de haak was. Hij besloot de vissen te inspecteren en voelde daarbij een hard voorwerp. "Het is niet alsof vissen stenen eten", vertelt Fischer tegen The New York Times. Toen hij de vissen opensneed, vond hij de loden gewichtjes.



De lokale aanklager liet maandag weten dat er een onderzoek naar de twee sportvissers loopt. "Ik neem alle misdaad serieus, inclusief poging tot diefstal tijdens een vistoernooi", zei Michael O'Malley tegen persbureau AP. "Deze personen zullen ter verantwoording worden geroepen."