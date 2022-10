Noord-Korea heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een ballistische raket afgevuurd. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida vloog de raket over Japans grondgebied. Inwoners kregen daarom de waarschuwing dekking te zoeken.

Vanwege de lancering ging in Japan het zogeheten J-Alert af. Met sirenes en een speciale boodschap op televisie werden mensen in het noorden en noordoosten gewaarschuwd voor een mogelijke impact van de raket. Op Twitter worden beelden gedeeld waarop het luchtalarm en de oproep tot schuilen te horen zijn. De raket belandde uiteindelijk buiten Japans grondgebied in de Stille Oceaan.

Het lijkt een escalatie in de recente wapentests van Noord-Korea. De laatste keer dat het land een raket over Japans grondgebied schoot, was in 2017. Zowel Japan als Zuid-Korea heeft de lancering sterk veroordeeld. De Japanse premier Kishida noemde de actie "barbaars" en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol liet weten dat Noord-Korea kan rekenen op een stevige reactie van de internationale gemeenschap.

De lancering was de vijfde in tien dagen. Vorige lanceringen vonden plaats kort na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Zuid-Korea. Donderdag ontmoette ze president Yoon. Beiden veroordeelden toen de "provocerende, nucleaire retoriek en testen met ballistische raketten" van Noord-Korea.