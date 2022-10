De Indonesische politiechef van Malang, de stad op Oost-Java waar zich dit weekend een bloedig voetbaldrama voltrok, is ontslagen. Daarnaast zijn nog eens negen agenten geschorst. Dat heeft een woordvoerder van de Indonesische politie bekendgemaakt.

"Op aanwijzing van de nationale politiechef heeft de politiechef van Oost-Java negen agenten geschorst. Naar hen wordt allemaal onderzoek gedaan", zei de woordvoerder. In totaal zijn 28 agenten ondervraagd op verdenking van "ethische overtredingen".

Dit weekend kwamen zeker 125 mensen om het leven als gevolg van rellen bij een wedstrijd tussen de rivaliserende voetbalclubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Nadat de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. Tijdens de rellen zette de politie onder meer traangas in.

Volgens de politie kwamen tientallen mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek. Onder de mensen die kwamen te overlijden waren 32 kinderen. Naast de doden raakten zeker 323 mensen gewond.

De Indonesische minister van Veiligheid beloofde maandag een onafhankelijk onderzoeksteam samen te zullen stellen om uit te vinden wat er is gebeurd en om te helpen de aanstichters van de rellen te vinden. Ook riep hij de politie op om de verantwoordelijken voor de ongeregeldheden te identificeren en te straffen. Verder zei hij te hopen dat de politie de eigen "veiligheidsprocedures" opnieuw tegen het licht houdt.