Een groep studenten van de prestigieuze Sharif University of Technology in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft zondag gedemonstreerd tegen de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Autoriteiten sloegen dat protest hard neer en arresteerde tientallen studenten. Zondag vonden er ook door het hele land protesten plaats. Inmiddels staat het dodental als gevolg van de protesten op 133, meldde de Iraanse mensenrechtenorganisatie IHR zondag.

Het studentenprotest van zondag vond plaats op de eerste schooldag van het jaar en op de zeventiende protestdag sinds de dood van Amini. Oproerpolitie sloeg de demonstratie hard neer, waardoor sommige studenten vast kwamen te zitten in de parkeergarage van de universiteit. Bij de arrestaties raakten bovendien enkele mensen gewond, schrijft persbureau Al Jazeera.

BBC News schrijft op basis van een lokaal persbureau dat er ongeveer tweehonderd demonstranten aanwezig waren. De Britse omroep schrijft verder dat er studenten in elkaar zijn geslagen en zijn beschoten. Er zouden tussen de dertig en veertig aanhoudingen zijn verricht.

Op beelden op sociale media zijn geweerschoten te horen. Ook is te zien hoe een menigte door de parkeergarage van de universiteit rent in een poging weg te vluchten. Te horen is dat demonstranten de dood verklaren aan ayatollah Ali Khamenei, de geestelijke leider van het land.

Volgens The Guardian bezocht de Iraanse minister van Wetenschap na de onrust de universiteit om in gesprek te gaan met studenten. Maandag werden alle colleges geschrapt in verband met de onrust.

Khamenei: 'VS en Israël organiseren rellen'

De Iraanse autoriteiten hebben laten weten hard te blijven optreden bij protesten. Khamenei reageerde maandag voor het eerst op de rellen die volgens hem door de Verenigde Staten en Israël zijn georganiseerd.

De ayatollah zei dat hij "diepbedroefd" is om het overlijden van Amini. Maar hij spreekt zich fel uit tegen de protesten. Volgens Khamenei zijn die door buitenlandse machten georganiseerd om Iran te destabiliseren.

"De rellen waren gepland", zei hij. "Deze opstanden zijn georganiseerd door Amerika en het zionistische regime en hun aanhangers." De beschuldigingen onderbouwde hij niet met bewijs.

Dodental opgelopen tot 133

Door het hele land vinden al wekenlang protesten plaats, die door de Iraanse politie hard worden neergeslagen. Zondag kwamen er bij verschillende protesten in het oosten van het land in totaal 41 mensen om, meldde IHR. Daarmee liep het dodental volgens de mensenrechtenorganisatie op tot 133.

De protesten begonnen zeventien dagen geleden met de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw raakte in een coma nadat ze ernstig was mishandeld door politieagenten in Teheran. Ze werd beschuldigd van het afdoen van haar hoofddoek. Drie dagen later overleed ze in het ziekenhuis.

Als gevolg daarvan deden vrouwen door heel Iran demonstratief hun hoofddoek af. Ook waren er dit weekend over de hele wereld protesten, waaronder in Nederland.