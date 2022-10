De cijfers die de Wereldbank gepubliceerd heeft over gedoneerd en doorgesluisd geld naar ontwikkelingslanden voor klimaatactie kloppen mogelijk niet. Dat meldt hulporganisatie Oxfam International maandag. In een nieuw rapport probeerde de organisatie de klimaatfinanciering van het instituut na te rekenen. Veel details ontbraken echter.

De Wereldbank zegt in 2020 meer dan 17 miljard euro te hebben bijgedragen aan de klimaatfinanciering. Daarvan is slechts 60 procent met zekerheid naar een klimaatdoel gegaan, stelt Oxfam. Dat betekent dat 40 procent kan afwijken. Oxfam vindt dat de Wereldbank de klimaatfinanciering beter moet onderbouwen.

"Het is alarmerend", vindt Nafkote Dabi van Oxfam, "in een tijd waarin klimaatverandering wereldwijd zoveel schade, armoede en honger veroorzaakt, dat we zo weinig duidelijkheid konden krijgen over de kwaliteit en kwantiteit van deze geldstromen."

Rijke landen hebben toegezegd tussen 2020 en 2025 jaarlijks ten minste 100 miljard dollar beschikbaar te stellen aan lage- en middeninkomenslanden voor klimaatactie. Dit bedrag is in 2020 niet gehaald. Dat jaar haalden de landen 83,3 miljard dollar op, volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De Wereldbank is internationaal het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking en levert volgens Oxfam op papier ook meer dan de helft van de klimaatfinanciering. Maar of die cijfers dus kloppen, is onduidelijk. "Zonder een betere openbaarmaking van de cijfers vraagt de Wereldbank om te veel van goed vertrouwen uit te gaan. Daarvoor zijn deze fondsen te belangrijk", zegt Dabi.

In november zal de klimaattop (COP27) plaatsvinden in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden zal naar verwachting hoog op de agenda staan.