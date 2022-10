Nog geen maand geleden werd Liz Truss gekozen tot Britse premier, en nu al zouden parlementsleden een "rebellie" tegen haar voorbereiden. Dat schrijft The Guardian. Truss krijgt veel kritiek op haar economische plannen. Zo wil ze de belasting voor de allerrijksten verlagen, terwijl het Verenigd Koninkrijk kampt met een enorme kostencrisis. Truss zou niet in contact staan met de realiteit.

Recentelijk presenteerde de Britse minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, een nieuw pakket maatregelen om de economie overeind te houden. De plannen betekenen miljarden aan belastingverlagingen in Groot-Brittannië. Maar vooral de allerrijksten zullen daarvan profiteren, zeggen critici.

De meest omstreden maatregel is het plan om de hoogste belastingschijf te schrappen. Dat zou betekenen dat ook de allerrijkste Britten voortaan maximaal 40 procent inkomstenbelasting hoeven te betalen over hun inkomen van boven de 150.000 pond (zo'n 170.000 euro), in plaats van 45 procent.

Truss is ervan overtuigd dat een 'trickle-down'- economie de oplossing is. Meer geld voor rijke mensen en bedrijven, betekent meer geld voor de hele economie, is het idee daarachter.

Truss stelt stemming uit vanwege kritiek

De nieuwe plannen leidden niet alleen tot grote onrust op de financiële markten in Groot-Brittannië. De linkse oppositie is fel tegen het plan, omdat de maatregel economische ongelijkheid in de hand zou werken. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitte opvallend harde kritiek.

Niet alleen van links, maar ook vanuit haar eigen partij krijgt Truss flink wat kritiek. Zo zouden sommige conservatieve parlementsleden een 'rebellie' voorbereiden, schrijft de Britse krant The Guardian. Met het oog op de verkiezingen in 2024 denken zij dat de economische plannen van Truss het imago van de conservatieve partij niet ten goede zullen komen.

Truss zei eerder tegen de BBC dat ze achter haar plannen blijft staan. Wel gaf ze in het interview toe dat ze vooraf betere uitleg had kunnen geven.

Toch is de Britse premier van plan de stemming over de economische plannen uit te stellen, meldt Sky News. Een minister uit haar kabinet heeft dat aan de televisiezender verteld. Ook de krant The Telegraph meldt dit, op basis van anonieme bronnen binnen de regering.