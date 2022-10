De linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zondag de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Eind oktober neemt hij het in een tweede stemronde weer op tegen de rechtse president Jair Bolsonaro.

Inmiddels is 98 procent van de stemmen geteld. Lula heeft volgens de Braziliaanse verkiezingsautoriteit 48,1 procent van de stemmen gekregen, Bolsonaro 43,5 procent.

Omdat het verschil tussen de twee kandidaten kleiner is dan verwacht, zal op 30 oktober een beslissende stemronde plaatsvinden.

Lula en Bolsonaro zijn tegenpolen

Elf Brazilianen hadden zichzelf kandidaat gesteld voor het presidentschap. Maar alleen de zittende president Bolsonaro en Lula maakten een serieuze kans.

De 67-jarige Bolsonaro werd in 2018 verkozen tot president, maar het lukte hem niet om de levensstandaard in Brazilië te verbeteren. Hij ligt regelmatig onder vuur vanwege zijn racistische en seksistische opmerkingen. Ook heeft hij de bescherming van het Amazoneregenwoud sinds 2018 systematisch ontmanteld.

Lula wil de milieuhandhaving juist een nieuwe impuls geven. Hij was tussen 2003 en 2010 aan de macht in Brazilië en gold als een populaire president. De 76-jarige Braziliaan wist onder meer de economische situatie te verbeteren. Maar na zijn regeringsperiode ging de economie achteruit. Ook werd de voormalige president beschuldigd van corruptie, waarvoor hij negentien maanden in de gevangenis zat. Later werd zijn veroordeling nietig verklaard.

Bolsonaro: 'Ik heb er het volste vertrouwen in'

Lula liet na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag weten dat hij blijft strijden "tot aan de uiteindelijke overwinning". "We moeten de Braziliaanse samenleving overtuigen van onze voorstellen", vertelde hij in São Paulo.

Bolsonaro beschouwde zijn nipte verlies juist als een overwinning. "Nu is de campagne van ons. Ik heb er het volste vertrouwen in", zei de zittend president.

Als Bolsonaro ook de tweede stemronde van de presidentsverkiezingen verliest, is het nog maar de vraag of hij een nederlaag zal accepteren. "Als we zuivere verkiezingen hebben, win ik met minstens 60 procent van de stemmen", zei hij eerder. De president heeft herhaaldelijk zonder bewijs beweerd dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is en dat hij de uitkomst niet vertrouwt.

Zo'n 160 miljoen inwoners van de vierde grootste democratie van de wereld mochten zondag hun stem uitbrengen. Brazilië had tot 1985 een militaire regering, maar is inmiddels alweer tientallen jaren een democratie.