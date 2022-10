In Haïti zijn recentelijk acht mensen gestorven aan cholera, meldt directeur-generaal Laure Adrien van het ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag bevestigde het ministerie één geval van de infectieziekte. Het Caribische land is net twee jaar vrij van cholera.

Een nieuwe aanval van de besmettelijke ziekte zou desastreus zijn voor Haïti, dat al kampt met een nagenoeg stilstaande economie en voedsel- en brandstoftekorten.

In 2010 kreeg Haïti, op dat moment vrij van cholera, te maken met een massale uitbraak van de ziekte. Die zou zijn ontstaan door VN-militairen uit Nepal, die waren komen helpen na de aardbeving in dat jaar. Zij zouden de ziekte naar Haïti hebben gebracht.

Het gevolg was dat 50.000 mensen ziek werden en meer dan 9.300 mensen overleden. In 2016 bood toenmalig VN-chef Ban Ki-moon Haïti zijn excuses aan voor de rol van de VN in de massa-uitbraak van 2010. Juridische verantwoordelijkheid aanvaardde hij echter niet.