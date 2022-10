Het dodental bij voetbalrellen in een stadion in Indonesië is naar beneden bijgesteld. Eerder meldde de vicegourveneur van Oost-Java dat er 174 doden waren, nu spreken autoriteiten van 125 dodelijke slachtoffers. Het aantal gewonden is juist fors gestegen, van 180 naar 323.

Het drama in het Kanjuruhan-stadion behoort nog steeds tot de grootste stadionrampen ooit. Onder de slachtoffers zijn ook politieagenten.

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de aartsrivalen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. De clubs spelen op het hoogste niveau in het Indonesische voetbal. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld.

De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Volgens de politie kwamen tientallen mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek.

87 Voetbalwedstrijd in Indonesië mondt uit in hevige rellen na veldbestorming

Indonesië legt voetbalcompetitie zeker één week stil

Alle wedstrijden in de hoogste Indonesische voetbaldivisie zijn voor een week stilgelegd. De nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld. In Nederland en Spanje wordt er voorafgaand aan voetbalduels een minuut stilte in acht genomen, om de slachtoffers te herdenken.

De competitie in Indonesië wordt pas hervat als er grondig onderzoek is gedaan naar veiligheid rondom voetbalduels. Dat zei president Joko Widodo zondag. Minister van Sport Zainudin Amali wil onderzoeken of strengere veiligheidsregels nodig zijn. Hij sluit niet uit om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

Wegens de grote rivaliteit tussen de twee clubs adviseerde de politie in Oost-Java om alleen supporters van de thuisclub toe te laten en om de wedstrijd overdag te spelen, in plaats van in de avond. Waarom die adviezen niet zijn opgevolgd is niet bekend. Ook zouden er aanmerkelijk meer toegangsbewijzen voor de wedstrijd zijn verkocht dan was toegestaan.

Het dodelijkste stadiondrama voor zover bekend was in mei 1964 in de Peruaanse hoofdstad Lima. Al na zes minuten spelen ontstonden er rellen op de tribunes en op het veld bij een wedstrijd tussen Argentinië en Peru. Ook hier speelde traangas een prominente rol bij het ontstaan van gedrang. Er kwamen bijna 330 mensen om en er waren 500 gewonden.

Bij recentere dodelijke stadiondrama's speelde traangas ook een rol. In mei 2001 vielen in een stadion in de Ghanese hoofdstad Accra 126 doden in het gedrang dat ontstond nadat de politie traangas had ingezet om relschoppers te verdrijven.