Het drama in het Kanjuruhan-stadion in Malang op Java behoort tot de grootste stadionrampen door supportersrellen ooit. Er vielen zeker 125 doden toen fans na afloop van de wedstrijd op het veld slaags raakten en de politie traangas inzette om de menigte uiteen te drijven.

Onder de overledenen zijn twee politieagenten. Meer dan driehonderd mensen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Eerder spraken de autoriteiten over 174 doden, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld.

Na afloop van een wedstrijd tussen de aartsrivalen Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja ging het mis. Duizenden supporters van beide teams bestormden het veld.

De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Ruim dertig mensen kwamen om het leven doordat ze in het gedrang kwamen op het veld. De andere slachtoffers overleden later in het ziekenhuis, voornamelijk door zuurstofgebrek.

Supportersrellen die eerder veel slachtoffers veroorzaakten 2012: Bij rellen na een voetbalwedstrijd tussen al-Masry en al-Ahly in Port Said vielen zeker 73 doden en 1000 gewonden.

2001: In een stadion in de Ghanese hoofdstad Accra vielen 126 doden door gedrang dat ontstond nadat de politie traangas had ingezet om relschoppers te verdrijven.

1985: In het Brusselse Heizel Stadion vielen 39 doden en 600 gewonden bij gewelddadigheden tussen Juventus en Liverpool.

1982: Zeker 66 Russische voetbalfans vonden de dood in het Loezjniki Stadion in Moskou bij gedrang na een wedstrijd tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem.

1964: Bij de wedstrijd tussen Peru en Argentinië in Lima ontstonden kort na aanvang rellen waarbij de politie traangas inzette. Er vielen 328 doden in het gedrang.

De clubs Arema en Persebaya Surabaya zijn aartsrivalen. Als gevolg van de rellen zijn de wedstrijden in de hoogste divisie voor een week stilgelegd. De nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat er is gebeurd.

De Indonesische minister van Sport, Zainudin Amali, wil strengere veiligheidsregels rond voetbalwedstrijden. Ook wil hij onderzoeken of het mogelijk is om wedstrijden te laten spelen zonder publiek.