In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, waren zaterdag geweerschoten te horen. Ook brak er brand uit bij de Franse ambassade. De zelfverklaarde leider van het land, Ibrahim Traoré, beschuldigde de vrijdag afgezette president Paul-Henri Damiba ervan vanuit de ambassade een nieuwe staatsgreep te organiseren.

In januari greep Damiba de macht in Burkina Faso, maar werd een paar dagen geleden afgezet. Traoré beweert nu dat Damiba zich schuilhoudt in de Franse ambassade, waar hij een nieuwe staatsgreep zou voorbereiden.

Frankrijk ontkent dit. Damiba zou niet op de ambassade zijn geweest, staat in een verklaring van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Damiba zelf bevestigt dat. Volgens hem is er sprake van opzettelijke manipulatie van de publieke opinie.

Damiba riep Traoré op om "weer bij zinnen" te komen en te stoppen met deze "oorlog die Burkina Faso niet nodig heeft".

Demonstranten protesteren tegen Franse invloed

Maar honderden supporters van Traoré gingen toch richting de Franse ambassade. Ze protesteerden onder andere tegen de invloed van Frankrijk. Burkina Faso was lange tijd een Franse kolonie. Demonstranten gooiden met stenen, er waren schoten te horen en er brak brand uit in de ambassade. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Het West-Afrikaanse land heeft te maken met een toename van geweld door groepen die banden hebben met Al Qaeda en de Islamitische Staat.

De impasse tussen Traoré en Damiba zou een diepe en zorgelijke verdeeldheid van de legerleiding laten zien. Volgens persbureau Reuters zijn veel mensen in Burkina Faso het vertrouwen in de autoriteiten verloren. Bijna twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.