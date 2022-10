Over de hele wereld zijn mensen zaterdag de straat op gegaan om te protesteren tegen het regime in Iran. In circa 160 steden waren betogingen uit solidariteit met de demonstranten in Iran. Ook in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam gingen honderden mensen de straat op.

In de hoofdstad werd geprotesteerd op de Dam. In Eindhoven kwamen betogers bijeen op het 18 Septemberplein, terwijl in Den Haag het Malieveld werd opgezocht.

De betogers steunen de vrouwen in Iran. Daar werd voor de zestiende dag op rij geprotesteerd nadat de 22-jarige Mahsa Amini om het leven kwam. De bevolking is woedend op het regime. Amini kwam namelijk om het leven nadat zij gearresteerd werd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften.

Tijdens de demonstraties in het land, waarbij de politie vaak hard ingrijpt, zijn al vele doden gevallen. Volgens de laatste cijfers zijn duizenden mensen opgepakt en 83 mensen om het leven gekomen.

Vrijdag hebben de autoriteiten in Iran bekendgemaakt dat ook negen buitenlanders zijn opgepakt, onder meer uit Nederland. Volgens Iran wordt de onrust in het land aangewakkerd vanuit het buitenland.

Ook in Londen, Parijs, Tokio, New York, Brussel en andere grote steden werden protesten gehouden. Bij de demonstratie in Parijs waren leden van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland aanwezig.