De Brazilianen gaan zondag naar de stembus om te beslissen of de huidige president Jair Bolsonaro mag aanblijven voor een tweede termijn. Hij neemt het op tegen oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, die Brazilië van 2003 tot 2010 leidde. Dit moet je weten over de verkiezingen in het grootste land van Zuid-Amerika.

In totaal elf Brazilianen stellen zich kandidaat als president, maar volgens voorlopige peilingen maken alleen Bolsonaro en Lula een serieuze kans. De inmiddels 76-jarige oud-president lijkt de favoriet. Brazilianen noemen het een lastige keuze - het voelt als kiezen tussen twee kwaden.

Bolsonaro, een voormalige legerkapitein die in 2018 werd verkozen tot president van Brazilië, heeft de afgelopen jaren geprobeerd zijn conservatieve agenda op te leggen aan de bevolking. Hij kreeg veel kritiek omdat hij de levensstandaard in het Zuid-Amerikaanse land niet verbeterde. Ook kwam hij meermaals onder vuur te liggen door opmerkingen die hij maakte. Die werden over het algemeen als seksistisch en racistisch beschouwd.

Hij moet niets hebben van wat hij "genderideologie" noemt en deed het coronavirus tijdens de pandemie af als "een beetje griep". Verder heeft Bolsonaro de federale bescherming van het Amazoneregenwoud sinds 2018 systematisch ontmanteld. Dit jaar staan corruptie- en misdaadbestrijding, het bedrijfsleven en traditionele familiewaarden hoog op zijn politieke agenda, net als in 2018.

Lula wil sociale uitgaven verhogen

Oud-president en voormalig vakbondsleider Lula heeft in de aanloop naar de verkiezingen beloofd dat hij de sociale uitgaven in Brazilië verhoogt als hij gekozen wordt. Ook wil hij de milieuhandhaving in Brazilië een nieuwe impuls geven en gemarginaliseerde groepen beter beschermen.

Terwijl Lula van 2003 tot 2010 aan de macht was, steeg zijn waarderingscijfer enorm. Door een bloeiende economie was hij in staat het sociale vangnet in het land drastisch uit te breiden.

Maar in de jaren nadat hij zijn ambt had verlaten, ging de economie achteruit. Ook werd zijn zorgvuldig uitgekozen opvolger Dilma Rousseff in 2016 afgezet en belandden veel van zijn medewerkers in de gevangenis.

Lula heeft zelf negentien maanden in de gevangenis gezeten vanwege beschuldigingen van corruptie, die later op procedurele gronden werden afgewezen. Die beschuldigingen achtervolgen hem tijdens de huidige verkiezingen nog steeds. Veel Brazilianen zijn ervan overtuigd dat hij justitie heeft omgekocht.

De huidige president Jair Bolsonaro krijgt applaus tijdens een bijeenkomst in de aanloop naar de verkiezingen. De huidige president Jair Bolsonaro krijgt applaus tijdens een bijeenkomst in de aanloop naar de verkiezingen. Foto: Getty Images

Sfeer in aanloop naar verkiezingen is gespannen

In de aanloop naar de verkiezingen ontstond een gespannen sfeer in Brazilië. De rechtse president Bolsonaro heeft zonder bewijs beweerd dat stemmachines kwetsbaar zijn voor fraude. Dat roept de vraag op hoe zijn aanhangers gaan reageren op een mogelijke nederlaag. In de Verenigde Staten ontstond vorig jaar grote onrust toen oud-president Donald Trump beweerde dat hij de verkiezingen had verloren door fraude.

Afgelopen week hebben Lula en Bolsonaro elkaar hard aangevallen tijdens het laatste televisiedebat in de aanloop naar de verkiezingen. Bolsonaro noemde oud-president Lula een "leugenaar", "ex-gevangene" en "bendeleider". De linkse politicus zei daarop dat Bolsonaro maar eens in de spiegel moet kijken zodat hij kan zien wat er binnen zijn eigen regering gebeurt.

De stembussen openen zondag om 8.00 uur (tijd in hoofdstad Brasilia, Nederlandse tijd: 13.00 uur). Ze sluiten om 17.00 uur. De uitslag wordt snel verwacht, omdat digitaal gestemd wordt. Als een van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen behaalt, dan wint diegene. Gebeurt dat niet, dan volgt op 30 oktober een nieuwe ronde waarbij alleen op de twee overgebleven presidentskandidaten gestemd kan worden.

In Brazilië geldt stemplicht. Ook de vele Brazilianen in het buitenland moeten stemmen. Alleen bij een geldige reden (zoals een ziekenhuisopname) hoeven de Brazilianen in Nederland niet te stemmen. Daar moet altijd bewijs voor worden overlegd. Als een Braziliaan niet stemt, moet een boete worden betaald. Mocht die betaling uitblijven, dan worden de rekeningen van de stemonthouder in Brazilië geblokkeerd.