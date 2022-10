Nicaragua verbreekt per direct de diplomatieke banden met Nederland. Dat is te lezen in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nicaragua, die via onder meer de tv-zender Viva Nicaragua naar buiten is gebracht.

In de verklaring wordt "het Koninkrijk der Nederlanden" ervan beschuldigd dat het zich "herhaaldelijk bemoeizuchtig en neokoloniaal" heeft opgesteld.

Het besluit van het Centraal-Amerikaanse land zou zijn genomen vanwege een bezoek van de Nederlandse ambassadeur in het gebied, Christine Pirenne. Zij werkt vanuit buurland Costa Rica en heeft "de Nicaraguanen toegesproken alsof Nicaragua een Nederlandse kolonie is", zegt president Daniel Ortega.

Hij verwees ook naar de beslissing van Nederland om geen geld meer te steken in de bouw van een ziekenhuis in de stad Bilwi. Die beslissing werd in 2018 genomen.

Volgens Ortega heeft Nederland Nicaraguaanse families beledigd. Dat gebeurt nog steeds, zegt hij. "Met bedreigingen en de opschorting van voorzieningen voor het algemeen belang, zoals ziekenhuizen voor oorspronkelijke bewoners en mensen van Afrikaanse afkomst."

Nicaraguaanse regering verdedigt stap met 'eer en waardigheid'

De Nicaraguaanse regering schrijft in de verklaring dat ze zich gedwongen voelt deze stap te zetten. "Het aanhoudende offensief van de vertegenwoordiger van deze neokoloniale en pro-imperialistische regering, dat in strijd is met het Verdrag van Wenen, dwingt ons deze maatregel te nemen. En die zullen we verdedigen met eer, waardigheid en soevereiniteit."

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was zaterdagochtend niet direct bereikbaar voor een reactie. Nederland heeft geen ambassade meer in Nicaragua. Het beschikt alleen over een consulaat in Managua, de hoofdstad van het land.

Ook met de Verenigde Staten heeft Nicaragua niet veel op. Zo mag de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Hugo Rodriguez het land niet in, bleek vrijdag. De regering in Managua weigert hem de toegang vanwege eerdere uitlatingen over Nicaragua. Zo noemde Rodriguez Nicaragua een "pariastaat" in de regio en vindt hij Ortega een dictator.