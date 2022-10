In het zuiden van de Verenigde Staten zitten zo'n twee miljoen mensen zonder stroom na het passeren van orkaan Ian. De orkaan kwam vrijdagmiddag (lokale tijd) aan land in de staat South Carolina en zwakte daarna snel af tot een storm.

Eerder in de week liet Ian een spoor van vernieling na in Florida. Het dodental in die staat is volgens CNN opgelopen tot 42, maar de federale autoriteiten hebben 23 doden bevestigd.

Volgens de eerste berichten is de schade in South Carolina beperkter dan die in Florida. Daar liepen steden onder en werden hele straten weggeblazen. In met name de kustplaatsen van South Carolina veroorzaakte Ian overstromingen en raakten huizen beschadigd.

In Georgetown, niet ver van waar Ian aan land kwam, werd een houten pier de zee in geblazen. Verder zijn bomen ontworteld en elektriciteitsmasten omgewaaid in de staat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Ruim 165.000 inwoners van South Carolina zitten volgens de website poweroutage.us zonder elektriciteit, net als 273.000 mensen in buurstaat North Carolina. In Florida zitten meer dan 1,5 miljoen mensen nog altijd zonder stroom.

Het Amerikaanse National Hurricane Center wijst erop dat in het spoor van Ian nog altijd levensgevaarlijke stormvloeden mogelijk zijn aan de kust. Landinwaarts gaat de storm gepaard met zware buien die overstromingen kunnen veroorzaken.

Eerder getroffen Cuba vraagt VS om noodhulp

Eerder in de week trof Ian ook Cuba. Op het hele eiland viel de elektriciteit uit. In onder meer de hoofdstad Havana en de steden Cárdenas en Surgidero de Batabanó demonstreerden donderdag mensen omdat de hulpverlening te langzaam op gang kwam, meldt The New York Times.

De regering zette de oproerpolitie in om de protesten te onderdrukken. Volgens The Wall Street Journal heeft de Cubaanse regering de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd.