Orkaan Ian heeft een spoor van vernieling achtergelaten in de Amerikaanse staat Florida. Het natuurgeweld heeft aan zeker negentien mensen het leven gekost. Ruim 2 miljoen Amerikanen zitten nog zonder stroom en de schade loopt naar verwachting in de tientallen miljarden dollars. De nasleep van de verwoestende storm in beeld.

Vooral kuststeden aan de zuidwestkust van Florida zijn hard geraakt. Zo raakten hier in Fort Myers huizen op drift. Vooral kuststeden aan de zuidwestkust van Florida zijn hard geraakt. Zo raakten hier in Fort Myers huizen op drift. Foto: Getty Images via AFP

Een vrouw is er even bij gaan zitten. Een door het water meegesleurde boot is tot stilstand gekomen tegen haar woning. Een vrouw is er even bij gaan zitten. Een door het water meegesleurde boot is tot stilstand gekomen tegen haar woning. Foto: Getty Images via AFP

Vanuit de lucht is pas echt goed te zien wat de nasleep van orkaan Ian aan de zuidwestkust van Florida is. Vanuit de lucht is pas echt goed te zien wat de nasleep van orkaan Ian aan de zuidwestkust van Florida is. Foto: AFP

Een vrouw in Fort Myers treft geschokt de puinhoop in haar appartement aan, niet wetende wellicht waar ze moet beginnen met schoonmaken. Een vrouw in Fort Myers treft geschokt de puinhoop in haar appartement aan, niet wetende wellicht waar ze moet beginnen met schoonmaken. Foto: Getty Images via AFP

Ian heeft boten in de haven van Fort Myers als stukken speelgoed op een hoop geveegd. Ian heeft boten in de haven van Fort Myers als stukken speelgoed op een hoop geveegd. Foto: Getty Images via AFP

Bewoners van een stacaravan in Fort Myers zijn begonnen met opruimen. Bewoners van een stacaravan in Fort Myers zijn begonnen met opruimen. Foto: AFP

Ook andere buurtbewoners nemen de schade aan hun woning op. Ook andere buurtbewoners nemen de schade aan hun woning op. Foto: AFP

Twee vrouwen kanoën door de straten van het centraal in Florida gelegen Orlando. Het is in delen van de stad de enige manier om je te verplaatsen, laat ook de half gezonken Chevy Corvette zien. Twee vrouwen kanoën door de straten van het centraal in Florida gelegen Orlando. Het is in delen van de stad de enige manier om je te verplaatsen, laat ook de half gezonken Chevy Corvette zien. Foto: AFP

Hulpverleners evacueren een bewoonster van een verzorgingshuis. Hulpverleners evacueren een bewoonster van een verzorgingshuis. Foto: AP

Een man in Orlando gebaart zijn buurtgenoten om hulp. Een man in Orlando gebaart zijn buurtgenoten om hulp. Foto: AP

Ondanks alle ellende is er toch nog wat ruimte voor plezier in de stad. Ondanks alle ellende is er toch nog wat ruimte voor plezier in de stad. Foto: AFP

Op sommige plekken brak brand uit door kortsluiting. Zoals hier op Sanibel Island, een eilandje voor de kust van Florida dat recht in het pad van de orkaan lag. Op sommige plekken brak brand uit door kortsluiting. Zoals hier op Sanibel Island, een eilandje voor de kust van Florida dat recht in het pad van de orkaan lag. Foto: Getty Images via AFP

De brug naar Sanibel Island was niet opgewassen tegen het natuurgeweld en stortte in. De brug naar Sanibel Island was niet opgewassen tegen het natuurgeweld en stortte in. Foto: Reuters

Een man in het kuststadje Bonita Springs ruimt op wat er over is van de huisraad. Een man in het kuststadje Bonita Springs ruimt op wat er over is van de huisraad. Foto: Getty Images via AFP

Mensen lopen langs een rij ontwortelde palmbomen op het strand van Bonita Springs. Mensen lopen langs een rij ontwortelde palmbomen op het strand van Bonita Springs. Foto: Getty Images via AFP

Ian richtte ook in het westen van Cuba veel schade aan. Hier zien gemeentewerkers, die de rommel opruimen in Havana, hoe kinderen spelen in het water. Ian richtte ook in het westen van Cuba veel schade aan. Hier zien gemeentewerkers, die de rommel opruimen in Havana, hoe kinderen spelen in het water. Foto: AFP

Medewerkers van een elektriciteitsbedrijf proberen de elektriciteitsvoorziening in Havana te herstellen. Vanwege orkaan Ian viel op heel Cuba de stroom uit. Medewerkers van een elektriciteitsbedrijf proberen de elektriciteitsvoorziening in Havana te herstellen. Vanwege orkaan Ian viel op heel Cuba de stroom uit. Foto: AFP