De verwoestende orkaan Ian heeft in de Amerikaanse staat Florida al zeker negentien mensen het leven gekost, meldt CNN op basis van lokale autoriteiten. De afgezwakte orkaan trekt nu verder naar South Carolina.

Orkaan Ian kwam woensdagavond aan land in Florida. Het noodweer bracht onder meer windsnelheden tot 240 kilometer per uur met zich mee.

De omvang van de schade in Florida wordt duidelijker nu de reddingswerkzaamheden bezig zijn. Gouverneur Ron DeSantis heeft bevestigd dat er mensen zijn omgekomen, maar weigerde vooralsnog een exact aantal te noemen.

Volgens CNN is onder de doden één persoon die in een hospice in Osceola County lag. In Deltona overleed een 72-jarige man toen hij 's nachts, tijdens de storm, naar buiten was gegaan om zijn zwembad leeg te laten lopen.

Ian mogelijk dodelijkste orkaan in geschiedenis Florida

De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde er eerder al voor dat Ian de dodelijkste orkaan in de geschiedenis van Florida zou kunnen zijn. Voorlopige rapporten wijzen volgens hem op een aanzienlijk aantal sterfgevallen.

Door Ian sloegen metershoge golven tegen de kust en veroorzaakte zware regenval overstromingen in grote gebieden. De orkaan dreef boten op de kust en verwoestte panden en bruggen. Beelden van de getroffen kustplaatsen toonden eerder al een enorme ravage, met veel verwoeste panden en onbegaanbare wegen. Zo'n 2,2 miljoen huishoudens en bedrijven zouden nog zonder elektriciteit zitten.

De staat Florida is tot rampgebied verklaard. Daarmee stelt de Amerikaanse overheid hulp beschikbaar aan de getroffen regio's.

45 Luchtbeelden tonen enorme schade in Florida na orkaan Ian

Ook al veel schade op Cuba

Orkaan Ian richtte ook al in het uiterste westen van Cuba veel schade aan. Vervolgens trok het noodweer over de Golf van Mexico naar het zuidwesten van Florida. Daar kwam het als orkaan van de op een na zwaarste, vierde categorie aan land. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een orkaan van de eerste categorie.

De verwachting is dat de orkaan vrijdag rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) in de buurt van het laaggelegen Charleston weer aan land zal komen. Mogelijk zal Ian ook hier levensbedreigende overstromingen, harde wind en stormvloeden veroorzaken.

Er is een orkaanwaarschuwing afgegeven voor een honderden kilometers lang gebied langs de kust, van Georgia tot en met North Carolina. De autoriteiten in Georgia, South Carolina en North Carolina hebben inwoners ertoe opgeroepen zich op te maken voor gevaarlijke omstandigheden.