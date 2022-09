Bij een zelfmoordaanslag in Kaboel zijn vrijdagochtend zeker negentien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Afghaanse politie. Volgens lokale media ligt het aantal slachtoffers hoger.

De bom ging af bij een onderwijsinstelling in een sjiitische wijk in de Afghaanse hoofdstad. In het gebouw zouden honderden studenten zijn geweest die zich voorbereidden op een examen.

De Afghaanse politie spreekt vooralsnog van 19 doden en 27 gewonden. Volgens de lokale omroep Kabul24 zouden zeker zeventig slachtoffers zijn gevallen. Op video's is te zien dat gewonde mensen worden weggedragen.

In de wijk waar de aanslag plaatsvond, wonen veel mensen van de sjiitische Hazara-minderheid. Zij zijn vaak het doelwit van aanslagen door extremisten van Islamitische Staat (IS).