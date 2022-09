President Joe Biden vreest dat orkaan Ian de dodelijkste kan zijn in de geschiedenis van Florida. "De aantallen zijn onduidelijk, maar we horen de eerste berichten die wijzen op een aanzienlijk verlies aan mensenlevens", zei hij. Officieel zijn er tot nu toe acht doden gemeld als gevolg van het noodweer.

Plaatselijke media meldden dat ten noorden van Orlando een 72-jarige man als gevolg van de storm bij zijn huis om het leven kwam. Gevreesd wordt dat er meer mensen zijn omgekomen. De kustwacht is op zoek naar een boot met circa twintig Cubaanse migranten die tijdens de wervelstorm is verdwenen.

Biden heeft de situatie in de staat Florida als gevolg van de orkaan Ian uitgeroepen tot grote ramp. Daardoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële en andere hulp, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida zei dat 250 vliegtuigen en helikopters, 1.600 voertuigen en 300 boten in gereedheid zijn gebracht om burgers te helpen zodra dat mogelijk is.

45 Luchtbeelden tonen enorme schade in Florida na orkaan Ian

Water op sommige plekken tot 3 meter hoog

De verwoestende orkaan Ian kwam woensdagavond met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan de westkust van Florida aan land. De storm zorgde ook voor enorme schade.

Kuststeden Sarasota, Venice en Fort Myers kregen de zwaarste klappen. Metershoge golven sloegen tegen de kust en zware regenval veroorzaakte overstromingen. De orkaan sloeg ook boten op de kust en verwoestte panden en bruggen.

Op een aantal plaatsen in Florida staat het water tussen de 2 en 3 meter hoog, volgens lokale meldingen. In getroffen wijken weten mensen niet hoe ze zonder boot uit hun ondergelopen woning weg moeten komen. Velen zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers in de ondergelopen gebieden.

Het is onduidelijk wanneer het water zakt. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom en het zal volgens de elektriciteitsmaatschappijen dagen en soms weken duren voor de schade is hersteld.

Ondertussen is Ian afgezwakt tot tropische storm. Eenmaal boven de Atlantische Oceaan kan Ian weer aan kracht winnen, is de verwachting.