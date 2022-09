Orkaan Ian heeft een spoor van vernieling achtergelaten in het zuidwesten van Florida. Grote gebieden zijn overstroomd en 2,5 miljoen inwoners van de Amerikaanse staat zitten zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een tropische storm. Over slachtoffers is officieel nog niets bekendgemaakt. Op voorhand zijn 2,5 miljoen mensen geëvacueerd.

Langs de zuidwestkust van Florida staat het water donderdag op sommige plekken tot wel 3 meter hoog, meldt het orkaancentrum in Miami.

De politie in Fort Myers kreeg veel telefoontjes van mensen die vastzaten in ondergelopen huizen en van bezorgde familieleden. Getroffenen plaatsten ook video's op sociale media, waarin is te zien dat het water tot aan de dakranden van hun huizen staat.

Ook zijn er beelden van straten die in rivieren lijken te zijn veranderd. Auto's, bomen, huisraad en puin zijn meegesleurd door het water.

In Port Charlotte overstroomde de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. Ook rukte de storm een deel van het dak van het gebouw. De patiënten op de intensivecareafdeling moesten naar een ander deel van het ziekenhuis gebracht worden.

44 Verwoestende orkaan Ian richt ravage aan in Florida

Ian is een van de zwaarste orkanen in de VS

Orkaan Ian is een van de zwaarste orkanen die de Verenigde Staten ooit hebben getroffen. De storm kwam woensdag aan land. Op dat moment was Ian een orkaan van de vierde en tevens op een na zwaarste categorie. Er werden windsnelheden van ruim 240 kilometer per uur gemeten.

De orkaan richtte tot zo'n 700 kilometer landinwaarts schade aan. Naarmate Ian verder over land trok, nam hij steeds meer in kracht af. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een tropische storm met windstoten tot ruim 100 kilometer per uur.

Ian bevindt zich momenteel zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van Orlando en trekt richting het noordoosten. Vrijdag zal de storm de kust van South Carolina bereiken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Gevaar is nog niet geweken

Het gevaar voor Florida is nog niet geweken. In het kielzog van Ian zitten nog veel regenbuien. Zo wordt in het noordoosten van de staat tot 30 centimeter neerslag verwacht.

De tijd moeten uitwijzen hoelang het duurt voordat het water overal gezakt is. Dan zal pas duidelijk worden hoe groot de schade precies is. Amerikaanse autoriteiten verwachten in ieder geval tientallen miljarden dollars schade.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida zegt dat 250 vliegtuigen en helikopters, 1.600 voertuigen en 300 boten in gereedheid zijn gebracht om burgers te helpen zodra dat mogelijk is. De Amerikaanse president Joe Biden heeft slachtoffers steun beloofd. Daarvoor heeft hij de situatie in Florida uitgeroepen tot grote ramp.

Verwachte route van de orkaan

Migranten op zee komen om het leven

Voordat Ian in Florida aan land kwam, raasde de orkaan al over het westelijke gedeelte van Cuba. Twee mensen kwamen daar om het leven en de elektriciteitsvoorziening op het eiland raakte ontregeld.

Ian bracht onderweg naar Florida een boot met Cubaanse migranten tot zinken. Volgens de Amerikaanse grenspolitie worden twintig opvarenden vermist. Dat waren er 23, maar de kustwacht heeft inmiddels 3 drenkelingen kunnen redden. De zoektocht naar slachtoffers is hervat met helikopters.