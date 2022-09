Orkaan Ian zorgt in sommige kustplaatsen voor een stormvloed van zo'n 3,6 meter hoog. De stormvloed veroorzaakt grote overstromingen, maar volgens de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, stijgt het water aan de kust niet verder nu de orkaan landinwaarts trekt.

De orkaan kwam eerder op de dag aan land en meet snelheden tot 241 kilometer per uur. Woensdagavond (Nederlandse tijd) werd het zuidwesten van Florida bereikt.

Intussen is Ian enkele uren nadat deze bij het eiland Cayo Costa aan land kwam afgezwakt van de op een na zwaarste categorie 4 naar categorie 3. Ook nu kunnen de windsnelheden tot 185 kilometer per uur nog verwoestende gevolgen hebben.

De verwachting was al dat Ian boven land langzaam maar zeker afzwakt, maar tot zeker donderdag moet rekening worden gehouden met ernstige overlast.

Veel woningen en bedrijven zonder stroom, bewoners vast in hun huizen

Zo'n 1,8 miljoen woningen en bedrijfsgebouwen zitten zonder stroom. In Collier County, ten zuiden van waar Ian aan land kwam, zitten verschillende mensen door het stijgende water vast in hun huizen, meldt een politiewoordvoerder.

DeSantis meldt dat er 250 vliegtuigen en helikopters, 1600 voertuigen en driehonderd boten in gereedheid zijn gebracht om burgers te hulp te schieten zodra dat kan.

Op sociale media worden veel beelden gedeeld van de storm. De Amerikaanse weerman Mike Bettes deelt op Twitter beeld waarop te zien is dat het water bijna twee meter hoog in de straten langs de kust staat. Een foto waarop te zien is dat de flamingo's van Sunken Gardens in St. Petersburg in de staat Florida in de toiletten in veiligheid zijn gebracht, krijgt veel reacties op Twitter.

Op beelden op sociale media is te zien hoe straten aan de kust van Florida blank staan, auto's bijna kopje-onder gaan en bomen in horizontale positie buigen door de wind.

Ongeveer 2,5 miljoen evacuaties

De regio vol stranden en grote hotels is normaal juist een zonnige bestemming voor gepensioneerden en vakantiegangers. Die werden woensdag juist gesommeerd om zo snel mogelijk naar een veiligere plek te vertrekken. Sommige vluchtroutes zoals bruggen zijn al afgesloten, omdat het te gevaarlijk is om nog de straat op te gaan. In totaal zijn ongeveer 2,5 miljoen inwoners van Florida geëvacueerd, meldt persbureau AP.

Voordat Ian aan land kwam in Florida, raasde de orkaan al over het westelijke gedeelte van Cuba. Twee mensen kwamen daar om het leven en de elektriciteitsvoorziening op het eiland raakte ontregeld.

Ian bracht onderweg naar Florida een boot met Cubaanse migranten tot zinken. Volgens de Amerikaanse grenspolitie worden 20 opvarenden vermist. Dat waren er 23, maar de kustwacht heeft drie drenkelingen kunnen redden. De zoektocht naar slachtoffers gaat met behulp van helikopters verder.

"Over deze storm gaan we het nog heel veel jaar hebben. Dit is een historische gebeurtenis", zei Ken Graham, directeur van de National Weather Service, het Amerikaanse KNMI.

