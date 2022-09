Orkaan Ian heeft woensdagavond (Nederlandse tijd) het zuidwesten van Florida bereikt. Weerexperts bestempelen de orkaan met snelheden tot 241 kilometer per uur als "extreem gevaarlijk". Het is een van de zwaarste stormen ooit in de Verenigde Staten. Gevreesd wordt voor overstromingen.

Orkaan Ian is opgeschaald naar categorie vier, wat betekent dat windsnelheden tot ruim 250 kilometer per uur mogelijk zijn. Er is maar één gevaarlijkere categorie: nummer vijf. Ian zou daar al bijna krachtig genoeg voor zijn.

De VS maakte zo'n orkaan van categorie vijf twee keer eerder mee. Of het echt zover komt, moet nog blijken. Het zou goed kunnen dat de orkaan iets afzwakt nu die boven land is. Maar dat neemt niet weg dat Ian daar nog steeds een spoor van vernieling kan aanrichten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe straten aan de kust van Florida blank staan, auto's bijna kopje-onder gaan en bomen in horizontale positie buigen door de wind. Meteorologen verwachten stevig onweer, tornado's en stormvloed: extreem hoog water door de wind. Over een kustlijn van ongeveer 400 kilometer kan het water ruim 3 meter stijgen, waarschuwen meteorologen.

Ongeveer 2,5 miljoen evacuaties

De regio vol stranden en grote hotels is normaal juist een zonnige bestemming voor gepensioneerden en vakantiegangers. Die werden woensdag juist gesommeerd om zo snel mogelijk naar een veiligere plek te vertrekken. Sommige vluchtroutes zoals bruggen zijn al afgesloten, omdat het te gevaarlijk is om nog de straat op te gaan. In totaal zijn ongeveer 2,5 miljoen inwoners van Florida geëvacueerd, meldt persbureau AP.

Voordat Ian aan land kwam in Florida, raasde de orkaan al over het westelijke gedeelte van Cuba. Twee mensen kwamen daar om het leven en de elektriciteitsvoorziening op het eiland raakte ontregeld.

"Over deze storm gaan we het nog heel veel jaar hebben. Dit is een historische gebeurtenis", zei Ken Graham, directeur van de National Weather Service, het Amerikaanse KNMI.

Verwachte route van de orkaan