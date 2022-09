De kracht van de orkaan Ian is opgeschaald naar categorie vier, wat betekent dat windsnelheden tot ruim 250 kilometer per uur mogelijk zijn. Er is maar één gevaarlijkere categorie: nummer vijf. De orkaan zou daar bijna krachtig genoeg voor zijn en is nog maar op een paar uur afstand van Florida.

Het Amerikaanse National Hurricane Center schaalt orkanen zoals Ian in. Dinsdag kwam de storm als een orkaan van categorie drie aan land aan de westkust van Cuba.

De orkaan heeft daar veel schade veroorzaakt, vooral in de westelijkste provincie Pinar del Río. Heel Cuba kwam zonder stroom te zitten. Cubaanse media melden vooralsnog geen doden.

De wervelstorm trekt noordwaarts en de koers is oostelijker uitgevallen dan eerder werd gedacht. Eerdere voorspellingen gingen ervan uit dat Ian in de uiterst dichtbevolkte regio van de Amerikaanse metropool Tampa aan land zou gaan. Inmiddels lijkt hij zuidelijker aan te komen in de omgeving van Sarasota, waarschijnlijk rond 20.00 uur onze tijd.

Verwachte route van de orkaan

Sommige vluchtroutes zijn al afgesloten

Aan de westelijke kust van Florida zijn 2,5 miljoen mensen bij de kust geëvacueerd uit angst voor de storm, hoge golven uit zee en overstromingen die de hevige regens veroorzaken. Woensdagochtend zaten al zo'n 100.000 mensen in de staat zonder stroom.

Sommige vluchtroutes zoals bruggen zijn al afgesloten, waardoor het binnen Florida niet overal meer mogelijk is om weg te komen, zei de gouverneur van Florida Ron DeSantis volgens CNN. "Het is tijd om te schuilen en je voor te bereiden op deze storm", zei DeSantis. De gouverneur roept op om Ian als een tornado te behandelen.