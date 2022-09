Een megajacht dat eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitrij Pumpianski is geveild voor een bedrag van ruim 39 miljoen euro. Dat liet een rechtbank in Gibraltar dinsdagavond weten.

Voor verschillende toevoegingen aan het jacht, zoals benodigdheden voor de opslag van wijn en andere alcohol aan boord, is bovendien nog een aanvullend bedrag van ruim een half miljoen euro geboden.

Het 73 meter lange luxejacht Axioma heeft onder meer een overloopzwembad, een 3D-bioscoop, twaalf slaapkamers en een fitnessruimte. In maart werd de Axioma in Gibraltar in beslag genomen door de autoriteiten van de Britse enclave.

Het schip van Pumpianski ging onder de hamer omdat de Russische zakenman een lening van ruim 21 miljoen euro voor het jacht niet kon aflossen. Dat kwam doordat hij door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op de sanctielijst werd geplaatst vanwege de oorlog in Oekraïne. Autoriteiten dringen er sinds de Russische invasie op aan om de jachten van rijke Russen aan de ketting te leggen.

Van wie het hoogste bod afkomstig was, is niet bekendgemaakt. Het Britse veilinghuis dat de veiling organiseerde maakte vorige maand al bekend dat in totaal 63 biedingen waren binnengekomen. Aan het schip hing naar verluidt een prijskaartje van zo'n 63 miljoen pond, omgerekend ruim 74 miljoen euro. Maar de verwachting was van tevoren al dat het jacht voor minder zou worden verkocht.