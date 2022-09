In heel Cuba is in de nacht van dinsdag op woensdag de stroom uitgevallen. Dat komt mede door orkaan Ian, die dinsdag over het land raasde. De zware storm is nu op weg naar de Amerikaanse staat Florida en wint aan kracht. De inwoners zijn gewaarschuwd voor extreme windsnelheden en overstromingen.

De zorgen in Florida zijn groot, omdat de orkaan eerst nog de Golf van Mexico passeert. Vanwege het warme zeewater kan Ian uitgroeien tot een orkaan van de vierde en op een na zwaarste categorie. Dat komt neer op windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur.

"Er zijn veel gevaren die we met je moeten doornemen in deze gevaarlijke situatie", waarschuwde de directeur van het Amerikaanse orkaancentrum dinsdagavond." Hij wees vooral op zware regenval in grote delen van de staat. "Daar zal vijftien keer zoveel regen vallen als de inwoners van Florida bij een gemiddelde onweersbui gewend zijn."

Vanwege de risico's kregen zo'n 2,5 miljoen inwoners van de staat het dringende advies om hun huizen te verlaten. "In sommige gebieden zullen zich rampzalige overstromingen en levensgevaarlijke stormvloeden voordoen", zei gouverneur Ron DeSantis. Hij drong erop aan de aanwijzingen op te volgen en voedsel, water, medicijnen en brandstof in te slaan.

Stroom in heel Cuba uitgevallen, deels door orkaan Ian

In Cuba is de impact van de orkaan groot. Het staatsbedrijf dat voor de elektriciteit verantwoordelijk is, meldt dat in het hele land de stroom is uitgevallen. Dat komt volgens staatsmedia door een storing in het elektriciteitssysteem, die mede is veroorzaakt door de orkaan.

Dat maakt het herstel voor de getroffen inwoners nog een stuk lastiger. De orkaan was volgens hen meedogenloos. "Het was apocalyptisch, een echte ramp", liet de eigenaar van een tabaksplantage weten op Facebook. Op foto's is te zien dat de gebouwen op zijn plantage compleet zijn verwoest.

44 Cuba zwaar getroffen door orkaan Ian

Reddingswerkers kunnen slachtoffers nauwelijks bereiken

Vooral de Cubaanse provincie Pinar del Río is hard getroffen. Door de harde wind zijn metalen daken losgerukt en heeft rondvliegend puin veel ramen vernield. Volgens de BBC overleed een 43-jarige vrouw, doordat de muren van haar huis het begaven.

Reddingswerkers kunnen getroffen Cubanen amper bereiken, doordat omgevallen bomen en hoogspanningskabels de weg versperren. Uit voorzorg zijn voorafgaand aan de orkaan al 40.000 mensen geëvacueerd uit laaggelegen kustgebieden. Ook is in de hele provincie de stroom afgesloten. Bijna een miljoen Cubanen zitten nog altijd zonder elektriciteit.

Het getroffen gebied is een belangrijke producent van landbouwgewassen en tabak. Volgens staatsmedia wisten boeren 33.000 ton geoogste tabak nog veilig te stellen. Veel gebouwen en boerderijen overleefden de orkaan niet.

"Soms hebben we hier orkanen, maar niet van deze omvang", zei Abel Hernandez tegen persbureau Reuters. De 49-jarige tabaksboer moet door Ian weer helemaal opnieuw beginnen. "De orkaan vernietigde onze huizen, onze drooghutten, onze boerderijen, de fruitbomen, alles."