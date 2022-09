Japan heeft dinsdag afscheid genomen van de in juli vermoorde oud-premier Shinzo Abe. Het komt in Japan vrijwel nooit voor dat een politicus een staatsbegrafenis krijgt. Dat zorgde ook voor protesten in het land. Een bewogen dag in beeld.

De 67-jarige Shinzo Abe werd op 8 juli doodgeschoten tijdens een toespraak in de stad Nara. De verdachte, Tetsuya Yamagami, zegt Abe uit wraak te hebben neergeschoten. Volgens de politie koesterde hij wrok tegen een religieuze organisatie en meende hij dat Abe daaraan verbonden was.

Abe was de langst regerende premier van het land en werd beschouwd als een groot staatsman die Japan stabiliteit en internationaal aanzien gaf. Maar hij was in Japan ook verwikkeld in schandalen.

Abe heeft een staatsbegrafenis gekregen, wat ongebruikelijk is voor een politicus. Een groep Japanners was het dan ook niet eens met dat besluit. Ze vonden de plechtigheid te veel eer en te duur.

Critici zeggen dat een minderheid van de Japanse bevolking achter de staatsbegrafenis stond vanwege de schandalen rondom Abe. Het besluit om dat wel te doen, zou een persoonlijke en politieke keuze van premier Fumio Kishida zijn geweest.

De oud-premier werd in juli gecremeerd. De urn met daarin de as van Abe werd gedragen door zijn weduwe Akie.

Terwijl de as van Abe naar binnen gedragen werd, klonken saluutschoten.

De plechtigheid was in de sportarena Nippon Budokan. Daar kwamen zo'n 4.300 mensen bijeen, onder wie kroonprins Akishino en premier Kishida. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was namens Nederland aanwezig.

De Japanse oud-premier Yoshihide Suga boog voor het portret van Abe.

De plechtigheid was ook via het Japanse nieuws te volgen.

In een toespraak tijdens de plechtigheid noemde premier Kishida zijn partijgenoot Abe "een bron van inspiratie die veel te vroeg is heengegaan".

De auto met de urn met daarin de as van Abe.