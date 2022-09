Cubanen hebben zich in een referendum overtuigend uitgesproken voor een nieuwe familiewet. Die wet bevat onder meer de legalisering van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. Ook wordt het draagmoederschap gelegaliseerd.

Meer dan 3,9 miljoen kiezers (66,9 procent) stemden voor de wet en 1,95 miljoen kiezers (33 procent) tegen, zo is maandag bekendgemaakt. De nieuwe familiecode is volgens president Miguel Díaz-Canel "een eerlijke, noodzakelijke, actuele en moderne norm die rechten en garanties geeft aan alle mensen".

Het besluit wordt gezien als een grote stap in een land waar machogedrag sterk aanwezig is. In de jaren zestig en zeventig stuurden autoriteiten homoseksuele mannen zelfs nog naar werkkampen.

Cuba is het achtste Latijns-Amerikaans land dat het huwelijk voor partners van gelijk geslacht toestaat. In Costa Rica, Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Uruguay en Chili is dit al zo.

In 2019 hadden lhbtiq+-activisten al geprobeerd om het huwelijk voor partners van gelijk geslacht in de Cubaanse grondwet opgenomen te krijgen, toen die in dat jaar werd herzien. Dat plan haalde het niet door de sterke oppositie vanuit bepaalde kerken en conservatieve groeperingen in het land.