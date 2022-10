Cuba en de Amerikaanse staat Florida maken zich op voor orkaan Ian. Inwoners moeten rekeningen houden met grootschalige overstromingen en extreem veel regen, verwachten weerdiensten. Meerdere mensen die in het verwachte pad van de orkaan wonen, zijn geëvacueerd.

De orkaan bevindt zich momenteel op de Caraïbische Zee, op een paar honderd kilometer ten zuiden van Cuba. Volgens Weerplaza komt Ian maandagavond (lokale tijd) in het westen van Cuba aan land.

Ian trekt daarna verder over de Golf van Mexico. Boven het warme zeewater kan de orkaan doorgroeien tot een orkaan van de vierde en op één na zwaarste categorie. Windsnelheden kunnen tot boven de 200 kilometer per uur uitkomen.

Vlak voor de kust van Florida neemt de orkaan waarschijnlijk weer iets in kracht af, verwachten meteorologen. Toch moeten inwoners rekening houden met "levensbedreigende situaties". Naar verwachting komt de orkaan in de nacht van woensdag op donderdag in het westen van Florida aan land.

Ian is na Fiona de tweede orkaan in korte tijd die over het Caribisch gebied trekt. Fiona richtte de afgelopen week grote schade aan in onder meer Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en recentelijk in Canada.