De Noorse politie heeft zondag nog twee verdachten aangehouden in verband met de schietpartij bij een gaybar in Oslo. Daarbij vielen twee doden en ruim twintig gewonden. Er wordt nog gezocht naar een vierde dader.

De zondag opgepakte mensen zijn een Noor en een Somaliër. Zij waren beiden al bekend bij de politie.

De schietpartij vond in juni plaats in en rondom een gayclub. De politie vermoedt dat het een terroristische aanslag was.

De eerste verdachte, Zaniar Matapour, werd ter plekke aangehouden. Hij zou de schutter zijn geweest.

De Noorse politie maakte vrijdag bekend naar nog een verdachte te zoeken. Het gaat om de eerder veroordeelde Noorse jihadist Arfan Bhatti. Hij zit mogelijk in Pakistan.