De Russische zakenman Yevgeny Prigozhin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin, heeft toegegeven achter huurlingenbedrijf Wagner Group te zitten. Zijn bedrijf, dat als verlengstuk van de Russische staat wordt gezien, wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden in Syrië en Oekraïne.

Prigozhin laat weten de paramilitaire groep in 2014 te hebben opgericht om mensen naar Oost-Oekraïne te sturen, nadat daar een oorlog tussen pro-Russische separatisten en de Oekraïense staat was uitgebroken. Later werden ook huurlingen naar Latijns-Amerika en Afrika gestuurd, staat in de verklaring van de 61-jarige Rus.

De zakenman staat vanwege zijn nauwe banden met de Russische staat bekend als 'de kok van Poetin'. De bijnaam is een verwijzing naar zijn cateringcontracten met het Kremlin. Eerder ontkende Prigozhin banden met de Wagner Group te hebben. Oder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie maakten melding van die banden en legden hem sancties op.

Poetin zegt dat de Wagner Group de Russische staat niet vertegenwoordigt, maar wel overal ter wereld actief kan zijn, zolang het bedrijf de Russische wet niet overtreedt. Mensenrechtenorganisaties en de Oekraïense regering beschuldigen de huurlingen al jaren van oorlogsmisdaden in Oost-Oekraïne. Het bedrijf wordt ook beschuldigd van dergelijke misdaden in Syrië.

Het Britse ministerie van Defensie meldde afgelopen zomer dat Rusland de Wagner-huurlingen inzet om zijn troepen in Oekraïne te versterken. Het Russische leger kampt met verliezen sinds het eind februari buurland Oekraïne binnenviel.

Ook de Wagner Group lijdt grote verliezen in Oekraïne, zei een Amerikaanse functionaris vorige week. Volgens de defensiemedewerker is geprobeerd vijftienhonderd veroordeelde criminelen te rekruteren voor de oorlog in Oekraïne, maar weigeren velen van hen. De functionaris verwees naar beelden die rondgaan op sociale media. Daarop zou te zien zijn dat Prigozhin onder anderen Russische gevangenen probeert te rekruteren.