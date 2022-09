Bij een schietpartij in een school in de Russische stad Izhevsk zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn elf scholieren. Ook melden lokale autoriteiten minstens 24 gewonden.

Een oud-leerling van de school zou het gebouw zijn binnengelopen en een beveiliger hebben doodgeschoten. Vervolgens opende hij het vuur op willekeurige omstanders. De schutter heeft zichzelf daarna van het leven beroofd, wat het totale aantal doden op zestien brengt.

De lokale politie meldde dat zeker elf kinderen, twee leraren en twee beveiligers zijn omgekomen. 24 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De school telt zo'n duizend leerlingen en tachtig leraren. Het schoolgebouw is inmiddels geëvacueerd.

De schutter had twee geweren en veel munitie bij zich. Het motief van de dader is niet bekend. Hij droeg een T-shirt met nazisymbolen en een bivakmuts.

In een heftige video die Russische media hebben vertoond, is de paniek in het schoolgebouw te zien en horen. Ook ligt er bloed op de grond en kruipen de scholieren onder de tafels.

President Vladimir Poetin noemt het schietincident een "terroristische daad gepleegd door iemand die blijkbaar tot een neofascistische organisatie of groep behoort". Hij zegt diepbedroefd te zijn en mee te leven met de gemeenschap in Izhevsk.