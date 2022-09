Een Nederlandse man dreigt in Spanje dertig jaar de cel in te gaan omdat hij een oudere vrouw doodsloeg, melden Spaanse media. De vijftiger probeerde het zeventigjarige slachtoffer te beroven van zo'n 600 euro. De vrouw overleed ter plekke aan haar zware verwondingen.

Het slachtoffer van Britse komaf had al haar ribben, borstbeen en kaak gebroken. Daarnaast had ze een scheurtje in haar hartspier en haar ruggengraat gebroken, schrijft Noticias del Mundo.

Volgens ABC had de man het geld al gewelddadig afgepakt voordat hij toesloeg. Hij zou boven op het slachtoffer zijn gesprongen en herhaaldelijk op haar schedel, gezicht en borst hebben ingeslagen en geschopt.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Hij zou sinds 2015 meermaals klusjes hebben gedaan voor de oudere vrouw, uiteenlopend van loodgieters- tot elektriciensklusjes.

Volgens ABC leende de vrouw vaker geld aan de man. Ook op de fatale avond in november 2019 zou hij daarvoor in haar woning zijn geweest. De Nederlandse verdachte kwam voor 50 euro, maar zag dat de vrouw meer geld in haar portemonnee had. Dat moest het zeventigjarige slachtoffer met de dood bekopen.

Volgende week buigt het gerechtshof zich over de zaak. De Nederlander was vorig jaar al veroordeeld tot 23 jaar cel. De man had zich in 2018 ook al schuldig gemaakt aan straatovervallen op vrouwen in Spanje en had negentien strafbare feiten gepleegd.