De omvang van de schade die storm Fiona aanrichtte in Canada is ongekend, zegt de Canadese minister voor noodsituaties Bill Blair zondag. Hij vermoedt dat het maanden zal duren voordat essentiële infrastructuur is hersteld. De Canadese premier Justin Trudeau heeft al toegezegd dat het leger gaat helpen bij opruimwerkzaamheden.

Volgens Blair moeten vele scholen en buurtcentra hersteld worden. Van talloze gebouwen is het dak verwoest. Langs de kust zijn veel huizen weggevaagd door hoge golven. Bijna een half miljoen huishoudens zitten zonder stroom.

De provincies Nova Scotia en Newfoundland en Prince Edward Island zijn het zwaarst getroffen door Fiona. De "historisch zware storm" zorgde daarvoor al voor grote overlast in het Caribisch gebied.

Op beelden is te zien dat volledige huizen in de kustplaats Port aux Basques, met zo'n vierduizend inwoners, zaterdag door het noodweer in zee verdwenen. De burgemeester van de plaats spreekt tegen CBC News van "totale verwoesting".

In Newfoundland zouden twee vrouwen de zee in zijn gesleurd. Eén vrouw is volgens de autoriteiten gered, over de andere vrouw is nog niets duidelijk.

De storm trok met windsnelheden tot zo'n 140 kilometer per uur over het oosten van Canada. Daardoor raakten volledige bomen ontworteld. Ooggetuigen zeggen tegen Canadese media "nog nooit zoiets te hebben meegemaakt". Premier Trudeau heeft bezoek aan Japan afgezegd, zodat hij het getroffen gebied spoedig kan bezoeken.